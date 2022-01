L’excès des recettes fiscales laisse présager une rallonge budgétaire pour 2022

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud pourrait engranger des recettes fiscales plus importantes de 59 000 milliards de won, soit 43 milliards d’euros, par rapport au budget initial 2021. Cela ouvre la perspective d’adoption d’un additif au budget de l’Etat 2022 pour aider les petits commerçants en difficulté.Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère des Finances, les recettes fiscales entrées au cours des onze premiers mois de l’an dernier s’élèvent à un peu plus de 320 000 milliards de wons, et celles du mois dernier seraient supérieures au montant de décembre 2020, à savoir 17 700 milliards de wons.Ainsi, la totalité des recettes fiscales en 2021 pourrait dépasser les 340 000 milliards de wons, une somme équivalente à 250 milliards d’euros. Elle est plus élevée de 27 000 milliards de wons, soit presque 20 milliards d’euros, que les prévisions (314 milliards de wons) avancées lors de la deuxième rallonge budgétaire 2021, adoptée en juillet dernier. Elle accuse aussi un écart de 8 000 milliards de wons, soit 5,8 milliards d’euros, par rapport aux pronostics annoncés il y a deux mois par le vice-Premier ministre à l’Economie, Hong Nam-ki.Comment expliquer une telle erreur d’estimation ? Selon Ko Kwang-hyo, le responsable de la politique des recettes fiscales au ministère des Finances, la hausse de l’excès fiscal s’explique par les facteurs suivants : le record historique du taux des exportations et importations à la fin de l’année dernière, l’augmentation du nombre des employés, la revalorisation importante du patrimoine et la forte reprise économique.Ainsi, l’Etat dispose désormais d’une marge de manœuvre pour adopter un additif au budget 2022. Le président de la République, Moon Jae-in, a aussitôt ordonné d’élaborer au plus vite les mesures visant à alléger les difficultés des commerçants et autoentrepreneurs avec les recettes fiscales supplémentaires.