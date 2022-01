Le gouvernement officialise l’élaboration d’une rallonge budgétaire du Nouvel an lunaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalement accepté la demande de la classe politique, en particulier du Minjoo au pouvoir, qui lui avait réclamé l’élaboration d’un additif au budget dit du Nouvel an. Avec pour but d’apporter un soutien financier plus important aux petits commerçants et aux micro-entrepreneurs mis à mal par l’épidémie de coronavirus.Le Premier ministre l’a officialisé aujourd’hui lors de la réunion quotidienne consacrée à la gestion de la crise sanitaire de COVID-19. Kim Boo-kyum a alors promis d’en préparer le projet au plus vite afin de le soumettre à l’approbation parlementaire avant la fête du Nouvel an lunaire, qui tombe le 1er février. Et de préciser que l’exécutif cherchera à utiliser au maximum les crédits budgétaires disponibles.L’an dernier, les recettes fiscales ont été meilleures que prévu. Le ministère chargé des comptes publics, celui de l’Economie et des Finances, a estimé hier que le montant serait supérieur de plus de 8 000 milliards de wons à ses prévisions initiales. Le président Moon Jae-in a lui aussi ordonné de se pencher rapidement sur les moyens d’alléger les difficultés financières des petits commerces, à l’aide de cet excès fiscal.Le chef du gouvernement en a profité pour exprimer sa reconnaissance et son soutien à tous les autoentrepreneurs, qui font preuve de patience en attendant l’assouplissement rapide des restrictions sanitaires, qui les touchent lourdement.