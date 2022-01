Tirs de missiles nord-coréens : un influent élu américain se dit préoccupé

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le président de la commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants, Gregory Meeks, a manifesté sa préoccupation à l’égard des récents tirs de missiles répétés de la Corée du Nord, tout en assurant des efforts diplomatiques pour dialoguer avec ce dernier.Cette information a été transmise hier par Choi Kwang-chul, directeur de la KAPAC, une organisation des Coréens expatriés aux USA, qui l’a rencontré mardi.Fervent partisan du dialogue entre Washington et Pyongyang, l’élu américain soutient également la proposition du président Moon Jae-in sur la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée. Récemment, il a exprimé son souhait de voir le dirigeant nord-coréen la signer lui aussi.Pour le député démocrate, les essais balistiques successifs du pays communiste entravent fortement les démarches diplomatiques vers la fin officielle du conflit fratricide de 1950 à 1953 et la paix, et risquent d’encourager davantage ses détracteurs.