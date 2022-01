YouTube : « Baby Shark Dance » devient la première vidéo dépassant les 10 milliards de vues

Photo : YONHAP News

Un nouveau record. Le clip « Baby Shark Dance » s’est imposé comme la première vidéo au monde à franchir la barre des 10 milliards de vues sur YouTube, soit 2,3 milliards de vues de plus que le titre « Despacito », du chanteur portoricain Luis Fonsi, qui vient juste après elle.Il s’agit de la version en anglais d’une comptine pour enfants avec un air entraînant et une chorégraphie amusante de la série « Famille de requins ». Celle-ci est réalisée par la société sud-coréenne « PinkFong ».« Baby Shark Dance », postée en juin 2016, a détrôné « Despacito » en novembre 2020 pour être inscrit dans le livre des « Guinness World Records » comme étant la vidéo la plus regardée sur YouTube. Depuis, elle occupe la tête du palmarès.A cette occasion, « PinkFong », l'heureuse créatrice du « Bébé requin » a promis de continuer à offrir des contenus culturels sans frontière ni race, pour plaire aux fans du monde entier et à tous les membres de la famille.