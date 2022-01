COVID-19 : nouvelle prolongation de l’avertissement spécial contre les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a annoncé, aujourd’hui, prolonger d’un mois supplémentaire sa mise en garde spéciale sur les voyages de ces citoyens hors du pays. Il a pris cette décision sur fond de propagation fulgurante du variant Omicron dans le monde entier. Cet avertissement sera, par conséquent, maintenu jusqu’au 13 février prochain.Cette mesure a pour objectif de faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle de quatre. L’exécutif a lancé cette alerte spéciale pour la première fois en mars 2020. Depuis, elle l’a activée ou renouvelée au total neuf fois.Suite à la dernière reconduite, le gouvernement a demandé à tous ceux qui prévoient un séjour à l’étranger, de l’annuler ou de le reporter, si possible, et aux ressortissants de faire preuve d’une vigilance exceptionnelle.Le ministère prévoit de mettre à jour, au cours du premier trimestre, le système actuel, qui est identique pour toutes les nations. Elle envisage de catégoriser les différents niveaux selon les pays ou territoires en prenant compte de la situation sanitaire à l’étranger, le taux de vaccination et les négociations sur la « bulle de voyage », à savoir la possibilité de voyager sans se soumettre à une quarantaine.