Nouvel an lunaire : les frais nécessaires augmentent de 3,7 % en un an

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens devraient débourser une somme plus importante pour dresser la table en hommage aux ancêtres et pour le repas familial traditionnel du Nouvel an lunaire, qui tombe le 1er février cette année.Une famille de quatre personnes devrait dépenser en moyenne 285 000 wons, soit 208 euros. Il s’agit d’une hausse de 3,7 % par rapport au montant recensé en 2021, à savoir un peu moins de 275 000 wons, l’équivalent de 200 euros.C’est ce qu’a été établi par le centre de la veille tarifaire rattaché au Conseil national des organisations de consommateurs de Corée (KNCCO). Pour cela, il a analysé les prix de 25 produits-clés nécessaires pour la coutume de cette fête dans 90 marchés traditionnels et établissements de distribution à Séoul.D’après cette organisation, il serait donc possible de remplir son panier de courses pour le Nouvel an en dépensant moins de 20 % en moyenne dans un marché traditionnel que dans une grande surface. Selon les articles, les légumes et les viandes coûtent moins cher dans les halles, tandis que les prix de produits alimentaires industriels seront plus bas dans les supermarchés.