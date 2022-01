Pyongyang tire deux missiles balistiques de courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, aujourd’hui, deux nouveaux projectiles non identifiés depuis la province de Pyongan du Nord en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce que nous avons appris cet après-midi de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Le JCS a estimé qu’il s’agirait de missiles balistiques de courte portée. Et d’ajouter que l’armée sud-coréenne se tenait en état d’alerte, tout en suivant de près la situation pour faire face aux éventuelles provocations supplémentaires.Le royaume ermite a effectué ces nouveaux tirs juste après la sanction américaine à son égard. Pour rappel, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis avait annoncé, mercredi, avoir inscrit sur sa liste de sanctions six nord-Coréens, entre autres, accusés d’être impliqués dans les programmes de développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de Pyongyang.Ce matin, le régime de Kim Jong-un avait alors publié un discours au nom du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères pour fustiger cette mesure punitive. Il s’était dit prêt à y réagir plus fermement et clairement si Washington poursuivait une position de confrontation.La Corée du Nord a effectué son troisième test après avoir lancé un missile hypersonique les 5 et 11 janvier derniers. Alors qu’elle a réalisé les deux premiers tirs dans la matinée, elle a préféré, cette fois-ci, passer à l'acte dans l’après-midi. De l’avis de certains observateurs, Pyongyang voulait rendre ses deux projectiles plus facilement identifiables afin de démontrer sa force armée.