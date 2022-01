Aérospatiale : le gouvernement cherche à renforcer la coopération industrielle entre l’armée et le secteur privé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage d’intensifier la coopération militaire et privée pour le développement de l’industrie aérospatiale. Le premier vice-ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, en a fait part lors de son déplacement ce matin à l’Agence du développement de la défense (ADD).Sur place, Park Jin-kyu a souligné l’importance de développer un cercle vertueux permettant de fabriquer, entre autres, des satellites avec des matériaux, des composants et des équipements développés par les technologies sud-coréens, dans le but ensuite de les lancer à bord d’engins mis au point par les entreprises du pays.Dans la foulée, Park a fait savoir que le gouvernement dévoilerait une stratégie de développement des secteurs concernés dans le courant du premier semestre de cette année.