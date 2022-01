Le tir nord-coréen du 14 janvier a été effectué depuis un train

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré deux missiles balistiques depuis un train vendredi dernier, un jour après que Washington lui a imposé des sanctions. La KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, a rapporté hier que cet essai faisait partie de l’entraînement du régiment balistique ferroviaire du pays, en montrant la scène où les projectiles atteignent une cible sur une île rocheuse en mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel nippon.C’est la deuxième fois que la Corée du Nord envoie un projectile depuis une plateforme ferroviaire. L’avantage : le point de tir peut être rapidement déplacé et il est difficile de se faire repérer si le lanceur est transporté dans un wagon de marchandises. Le premier essai a eu lieu en septembre dernier à Yangdok, dans la province de Pyongan du Sud, alors que celui de vendredi dernier a été effectué à Uiju, dans la province de Pyongan du Nord. Le train, peint en rouge l’année dernière, a pris la couleur vert foncé. Certains craignent la préparation d’une réelle opération.Les engins utilisés lors de ces deux essais étaient la version finale nord-coréenne du missile balistique russe Iskander, baptisé « KN-23 ». Cette dernière variante semble être devenue le principal type de lancement depuis un chemin de fer. Elle se caractérise par la manœuvre de pull-up, consistant à procéder à un vol ascendant en phase finale. L’armée sud-coréenne examine si cette fonction a été employée lors du lancement de la semaine dernière.Selon un expert, le royaume ermite a effectué les tirs d'une façon sans précédent dans une zone près de la frontière chinoise, en pleine journée, dans le but d’arborer sa capacité d’attaque surprise.Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont discuté au téléphone pour répondre à la série de provocations de Pyongyang. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a fustigé ses bravades, avant de souligner que l’engagement de Washington pour la sécurité de Séoul était toujours solide.