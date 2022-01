Nouveau tir de missiles de Pyongyang : le NSC réunit d’urgence

Photo : YONHAP News

Suite au nouveau lancement de missiles par Pyongyang ce matin, le gouvernement sud-coréen a convoqué d’urgence le Conseil de sécurité nationale (NSC). La réunion s’est déroulée sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon. Et le chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), Won In-choul, a fait le point sur le dossier. Le ministre de la Réunification Lee In-young et celui de la Défense Suh Wook étaient présents, entre autres.D’après la Cheongwadae, les participants ont regretté cette quatrième provocation de l’année de la Corée du Nord, et se sont entretenus sur ses circonstances et ses éventuelles conséquences. Ils se sont engagés à analyser les projectiles en coordination étroite avec Washington, et à rester attentifs au mouvement au nord du 38e parallèle afin de prendre les mesures nécessaires.Les membres du NSC ont aussi souligné la nécessité de la réouverture du dialogue pour retrouver la stabilité dans la péninsule coréenne et sont convenus de redoubler d’efforts pour la coopération avec les pays concernés.