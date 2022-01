Un train de fret nord-coréen rentre de Chine, une première depuis septembre 2020

Photo : YONHAP News

Un train de fret nord-coréen, qui a rejoint hier la Chine pour la première fois en un an et cinq mois, est rentré ce matin en Corée du Nord.Plus précisément, ce dernier est parti ce matin vers 8h de la ville chinoise de Dandong dans la province de Liaoning et est arrivé à Sinuiju, ville située près de la frontière entre les deux pays. Il aurait acheminé des biens de première nécessité et des médicaments, à l’approche de Seollal, le Nouvel an lunaire qui tombe le 1er février, et de l’anniversaire de Kim Jong-il, le prédécesseur et père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un.Pour rappel, Pyongyang avait interdit tout transport terrestre avec Pékin depuis septembre 2020 dans le cadre de sa prévention anti-COVID et autorisé seulement des échanges maritimes très restreints, ce qui a eu pour effet une chute des échanges de plus de 90 % entre les deux alliés traditionnels.Dans ce contexte, le quotidien Rodong Sinmun a appelé, dans un éditorial publié aujourd’hui, ses citoyens à redoubler de vigilance et à se préparer à une longue lutte face à la pandémie.