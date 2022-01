Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol rencontrent des ressortissants de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord résidant à Séoul

Photo : YONHAP News

Le candidat présidentiel du Minjoo et son rival du Parti au pouvoir du peuple (PPP) assistent cet après-midi à la cérémonie de la rencontre du Nouvel an des ressortissants de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, menant leurs activités à Séoul, qui se tient au Seoul Press Center. Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol devraient y présenter leurs promesses électorales de développement de la région concernée située dans le sud-est.Plus tôt dans la journée, Lee, le prétendant du parti au pouvoir, s’est également entretenu avec des jeunes infirmières de l’hôpital de l’université d’Ewha de Séoul. Yoon, son concurrent de la première force de l’opposition conservatrice, prendra part cet après-midi au Forum des dirigeants bouddhistes.Quant au candidat du Parti du peuple, petit parti centriste, Ahn Cheol-soo, part lui aussi à la rencontre des dirigeants bouddhistes. Enfin, la candidate du Parti de la justice, formation mineure progressiste, Sim Sang-jung, a relancé ses activités électorales hier, après quatre jours d’absence. Elle doit publier aujourd’hui un message à la nation lors d’une conférence de presse.