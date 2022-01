JCS : Pyongyang a tiré ce matin deux missiles présumés balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin deux projectiles depuis l'aéroport de Sunan, à Pyongyang, vers l’Est. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) suppose qu’il s’agit de missiles balistiques à courte portée. L’armée sud-coréenne reste ainsi vigilante afin de faire face aux éventuels tirs supplémentaires. La portée, l’altitude ainsi que la vitesse de ces engins sont encore en cours d’analyse.Notons que c’est le quatrième test effectué cette année par le pays communiste. Le 5 et le 11 janvier, il avait tiré deux projectiles prétendus être de type hypersonique depuis la province de Chagang, et a déclaré plus tard avoir réussi le test final. Le dernier remonte à vendredi lorsque deux engins balistiques à courte portée, version finale nord-coréenne du modèle russe Iskander (KN-23), ont été lancés depuis un train à Uiju, dans la province du Pyongan du Nord.Alors que l’administration Biden a mis la pression en imposant des mesures restrictives face au développement des armements hypersoniques, le royaume ermite continue sa bravade, aggravant les tensions dans la péninsule coréenne.Le régime de Kim Jong-un loue ses tirs d’essai comme un exploit dans sa défense nationale, mais fustige l’entraînement de l’armée sud-coréenne. Le site de propagande nord-coréen, Uriminzokkiri, a critiqué aujourd’hui Séoul d’être obsédé par la guerre en mentionnant l’exercice hivernal des soldats et sa participation à la manœuvre militaire multinationale organisée par la septième flotte des Etats-Unis.