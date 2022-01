Exposition universelle de Dubaï : les produits innovants sud-coréens séduisent les acheteurs mondiaux

Photo : KBS News

A l’occasion de la semaine de la Corée du Sud à l’exposition universelle de Dubaï, les produits innovants « made in Korea » séduisent les acheteurs mondiaux. On y retrouve notamment des électroménagers de pointe comme une télévision dont la taille et la forme peuvent être adaptées aux besoins de chaque consommateur, et un appareil de projection à mobilité améliorée. Des véhicules électriques et à hydrogène y sont également exposés. L’électricité des voitures peut être utilisée pour faire fonctionner une machine à café et lancer des musiques.Parmi d’autres marchandises ingénieuses, il y a un gadget permettant de vérifier l’état de santé des athlètes, une moto électrique réservée à la livraison ainsi qu’une douche mobile destinée aux personnes à mobilité réduite. L’entreprise ayant inventé cette installation compte la fournir aux hôpitaux et aux EPHAD aux Emirats Arabes Unis. Les substituts de viande et de produits cosmétiques sont aussi populaires pour les étrangers. En tout, 48 entreprises sud-coréennes y ont fait la promotion de leurs créations, et plus de 300 firmes acheteuses venant du monde entier les ont visitées.Par ailleurs, il sera désormais plus facile pour les startups du pays du Matin clair de s’installer sur le marché émirati. L’Agence de promotion des investissements d’Abu Dhabi a conclu un protocole d’entente avec son homologue sud-coréenne, la Kotra. Cette dernière devrait également dynamiser la collaboration bilatérale dans les cinq domaines clefs de la capitale des EAU, à savoir la fintech, la technique agricole, les voyages, les soins de santé et les TIC. L’exposition des produits sud-coréens se poursuit jusqu’à demain.