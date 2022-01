Séoul demande le soutien d’Ottawa pour l’adhésion au PTPGP

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen du Commerce extérieur, Yeo Han-koo, a discuté ce matin par visioconférence avec son homologue canadienne Mary Ng pour élargir la coordination commerciale entre les deux nations.A cette occasion, Yeo a déclaré que Séoul comptait demander l’adhésion à l’accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en mars ou avril prochain, et a espéré le soutien des pays membres comme le Canada. Il a également souligné que la Corée du Sud contribuera au renforcement des chaînes d’approvisionnement de ce réseau en tant qu’une des nations les plus puissantes en commerce, industrie et technologie en Asie-Pacifique.Le PTPGP concentre en effet 15 % des échanges mondiaux et compte 11 partenaires tels que le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique.Mary Ng, quant à elle, a répondu que le Canada s’efforcerait pour accueillir la Corée du Sud comme un nouveau membre. Les deux ministres sont également convenus de relever d’un cran leur collaboration dans l’approvisionnement des matières premières et des ressources minérales.