Photo : YONHAP News

Après une accalmie ce weekend, le froid glacial est revenu de plus belle. Le thermomètre frôlait les -10°C sur une majorité de la moitié nord. Au Sud, les températures variaient entre -6°C et 3°C. Le vent s’est levé au cours de la journée, renforçant le sentiment de froid.Ce matin, la péninsule s’est levée sous le soleil, excepté pour le sud-ouest et le centre ouest qui ont observé un temps nuageux. Cependant, les conditions météorologiques se sont vite dégradées au fil de la journée. En début d’après-midi, la neige a fait son apparition sur le nord du territoire et les nuages se sont propagés sur la totalité des régions du Sud.