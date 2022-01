Rotten Tomatoes : « Hellbound » élu meilleure série d’horreur

Photo : YONHAP News

L'œuvre sud-coréenne « Hellbound » a été sélectionnée comme la meilleure série effrayante du site spécialisé dans ce domaine ainsi que dans le 7e art, Rotten Tomatoes. Avec une note des critiques de 97 %, ce feuilleton sur Netflix a pris la tête de la catégorie des séries d'horreur aux Golden Tomato Awards.Selon le site américain, évoqué par l'imagination diabolique du réalisateur Yeon Sang-ho, « Hellbound » tire parti de son concept terrifiant pour explorer de manière approfondie la faillibilité humaine.Le drama dont le titre en coréen est « Jiok » ou « Enfer » en français décrit un monde de dystopie où des anges de la mort viennent chercher des personnes condamnées à l’enfer. Il a dominé le classement des séries non anglophones de Netflix dès sa sortie en novembre dernier, avant de rester dans le Top 10 pendant près de 20 jours.Derrière « Hellbound », on retrouve la saison 2 de « Evil » de Paramount, la saison 1 « Calls » d'Apple TV et « Midnight Mass : Limited Series » de Netflix.