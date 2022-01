Corée du Nord : échange téléphonique des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Après le nouveau lancement de missiles hier par la Corée du Nord, les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se sont entretenus au téléphone, le premier échange en six jours.D’après le ministère des Affaires étrangères sud-coréen, les trois hommes ont alors partagé l’analyse des nouveaux engins à courte portée et discuté de la réponse à donner à cette nouvelle démonstration de force. Et de s’engager à scruter de près l’évolution de la situation et à travailler main dans la main pour renouer le dialogue avec Pyongyang.La diplomatie nippone a elle aussi annoncé que les Etats-Unis et leurs principaux alliés asiatiques avaient décidé de coopérer dans l’optique de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de renforcer la dissuasion régionale.L’Américain Sung Kim, qui est aussi le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, lui, a réaffirmé l’engagement de Washington envers la sécurité du sud du 38e parallèle et de l’archipel japonais. Il a tenu à souligner en même temps que son pays reste toujours ouvert à un dialogue sans conditions préalables avec le Nord.Précédemment, le Commandement indo-pacifique de l’armée américaine a déclaré estimer que si les nouveaux tirs ne représentent pas une menace immédiate, ils montrent l’impact du programme d’armement du royaume ermite sur l’instabilité sécuritaire.Le département d’Etat américain a de son côté affirmé garder le cap sur une approche diplomatique envers le régime de Kim Jong-un.