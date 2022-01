Chung Eui-yong visite l’unité Ahk aux EAU

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong a rendu visite hier à l’unité Ahk de l’armée sud-coréenne déployée aux Emirats Arabes Unis (EAU). Il accompagne actuellement le président de la République, en visite officielle, dans ce pays du Golfe. Moon Jae-in n’a pas pu aller à la rencontre des soldats à cause d’autres programmes, et à la place, il leur a transmis des montres et des gâteaux coréens comme cadeaux.La troupe sud-coréenne y est stationnée depuis 2011 à la demande d’Abou Dhabi. Elle est la première à être déployée à l’étranger pour une coopération militaire. « Ahk » signifie « frère » en arabe. Son rôle est de soutenir l’entraînement des forces spéciales de l’armée émiratie, de mener des exercices conjoints et de protéger des expatriés sud-coréens.Le chef de la diplomatie a encouragé les militaires du pays du Matin clair en affirmant que leur loyauté et patriotisme étaient le symbole de puissance de l’armée, et que leur sueur avait contribué fortement au développement des relations stratégique et amicale entre Séoul et Abou Dhabi.Le chef de la troupe a répondu que tous ses hommes feraient de leur mieux pour accomplir les missions en tant que diplomate militaire représentant la Corée du Sud.