Exposition universelle : Moon Jae-in en opération séduction pour Busan 2030

Photo : YONHAP News

En voyage à Dubaï, première étape de sa tournée au Moyen-Orient, le président de la République a visité hier, pour la deuxième journée consécutive, le pavillon sud-coréen de l’Exposition universelle qui s’y tient. Objet de son déplacement : soutenir la candidature de Busan à l’Expo 2030.Moon Jae-in a affirmé au maire de la deuxième ville de son pays Park Heong-joon, rencontré sur place, que son voyage dans cette cité-Etat des Emirats arabes unis avait pour but principal de promouvoir la candidature. Il a d’emblée promis d’apporter le soutien du gouvernement central pour décrocher l’organisation de l’événement.Le chef de l’Etat a également demandé d’unir les efforts en ce sens, en promouvant davantage le pays du Matin clair et en poursuivant les opérations de séduction.Hier également, le président Moon s’est rendu à l’hôpital SKSH situé à Ras Al Khaimah, un centre médical géré par l’université nationale de Séoul depuis huit ans. L’occasion pour lui d’encourager le personnel soignant sud-coréen qui y travaille et de souligner aussi la coopération internationale en matière de santé et de soins médicaux à l’ère du COVID-19.Après son programme à Dubaï, l’hôte de la Cheongwadae devait s’envoler pour Abou Dhabi, un déplacement annulé à la suite d’une attaque de drone dans la capitale émiratie. Trois personnes ont péri.Alors, Moon s’est entretenu au téléphone avec le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane et a dénoncé cet acte meurtrier. Cet après-midi, il rejoindra l’Arabie saoudite, premier importateur d’armes au monde.Le gouvernement a d’ailleurs annoncé déployer tous les efforts possibles pour passer des contrats d’exportation des équipements militaires pendant le périple présidentiel, qui s’achèvera en Egypte.