Un nouveau train de fret nord-coréen arrive à Dandong

Photo : YONHAP News

Le transit ferroviaire entre Pyongyang et Pékin a été relancé avant-hier pour la première fois en un an et cinq mois. Le premier train de fret nord-coréen qui est arrivé à Dandong dans la province de Liaoning, en Chine, est rentré au bercail, hier matin, avec des compartiments probablement remplis de biens de première nécessité et de médicaments. Une heure plus tard, le deuxième convoi a rejoint cette ville située à la frontière entre les deux pays. Il avait presque la même taille que le précédent.Dès son arrivée, les ouvriers se sont pressés d’y charger des marchandises transportées depuis l’entrepôt douanier, à savoir des matériaux de construction. Sur une vidéo, on peut apercevoir que des carreaux sont transférés sur des wagons depuis des camions. Selon une source bien informée, la Corée du Nord compte bâtir un million de logements en un an et a besoin, pour ce projet, de matériaux comme le ciment et l’acier de construction.L’échange commercial entre les deux alliés par voie terrestre devrait se poursuivre. Les experts prévoient que des trains de marchandises circuleront régulièrement, deux ou trois fois par semaine. La Chine a confirmé cette possibilité. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré le même jour que les deux pays s’efforceraient de normaliser leurs échanges tout en assurant la sécurité sanitaire.A la suite de la saturation du port Nampo, sa seule voie de commerce maritime, le royaume ermite n’aurait pas eu d’autres choix que de rouvrir ses chemins de fer afin d’assurer l’approvisionnement des fournitures indispensables. Cette transaction devrait fortement dépendre de la situation épidémique dans l’empire du Milieu.