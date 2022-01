COVID-19 : maintien du cap sur l’extension du passe vaccinal aux adolescents

Photo : YONHAP News

Le gouvernement est revenu sur son projet de rendre obligatoire le passe vaccinal dans les grandes surfaces, les instituts périscolaires ou encore les salles d’étude, suite à la récente décision provisoire du tribunal compétant. Pourtant, il reste ferme sur l’extension de ce sésame aux adolescents à partir du 1er mars.Selon les explications de l’exécutif, à l’heure actuelle, les jeunes garçons et filles représentent 25 % de l’ensemble des nouveaux cas positifs au COVID-19 et le variant Omicron poursuit sa progression. D’où la nécessité de le faire appliquer, comme prévu.Pourtant, le taux de vaccination des ados ralentit, et ce sous l’effet des vacances d’hiver et du verdict rendu la semaine dernière par la justice. Pour que leur passeport vaccinal prenne effet à la date fixée par le gouvernement, ils doivent recevoir leur première dose d’ici le 24 janvier, à savoir lundi prochain.En outre, la confusion règne toujours chez les élèves et leurs parents, en attendant la décision définitive du tribunal. Les autorités sanitaires espèrent que celui-ci finira par statuer en sa faveur.