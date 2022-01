Additif au budget : le gouvernement finalisera le projet vendredi

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de tenir, ce vendredi, un conseil des ministres extraordinaire pour finaliser son projet d’un nouvel additif au budget visant à accorder un soutien financier supplémentaire aux petits commerces et aux micro-entrepreneurs, qui ont dû se plier aux lourdes restrictions sanitaires. Une annonce faite aujourd’hui par le cabinet du Premier ministre, qui présidera le conseil.La prochaine rallonge devra s’élever à environ 14 000 milliards de wons, dont 10 000 milliards vient du surplus des recettes fiscales de l’Etat, enregistrés l’an dernier.Pourtant, le Minjoo insiste sur la nécessité d’augmenter le montant pour verser une aide plus importante que prévue et à un plus grand nombre d’enseignes concernées. L’exécutif entend octroyer 3 millions de wons à chacune des 3,2 millions de personnes.Le parti au pouvoir envisage d’accélérer l’examen du projet, dès que le gouvernement le présentera au Parlement. Avec pour objectif de l’approuver le 11 février au plus tard.