Premier débat télévisé entre Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol le 27 janvier

Photo : YONHAP News

Ca y est, c’est décidé. Le premier débat télévisé très attendu entre les candidats des deux principaux partis politiques du pays à la présidentielle de mars aura lieu le 27 janvier.Lee Jae-myung du Minjoo, la formation gouvernementale, et Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force d’opposition, s’affronteront en direct pendant deux heures à partir de 22h.Le député du Minjoo Park Joo-min, chargé des débats audiovisuels au sein du comité de campagne de Lee, a annoncé aujourd’hui que la décision avait été prise suite à l’acceptation de l’organisation de ce duel inédit par les trois principales chaînes de télévision terrestres nationales, KBS, MBC et SBS.Sur les débats à quatre avec les postulants de deux autres formations, Sim Sang-jung du Parti de la justice et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, Park a annoncé que le prétendant de son parti était prêt à y participer. Il a souhaité que les trois autres lui emboîtent le pas.