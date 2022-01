Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol multiplient les promesses

Photo : YONHAP News

Après le choc de la diffusion dimanche, par une chaîne de télévision, d’une partie du contenu polémique de la conversation téléphonique entre un journaliste et l’épouse de Yoon Suk-yeol, celui-ci et son principal rival Lee Jae-myung poursuivent leur campagne.Aujourd’hui encore, le candidat du Minjoo au pouvoir à la présidentielle de mars a annoncé ses promesses électorales, cette fois sur l’emploi. L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi s’est alors engagé à créer plus de 3 millions de postes via les transitions numérique, énergétique et des services sociaux.Pendant ce temps, sa formation cherche à contrer la poussée du candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Le chef de ses députés Yun Ho-jung a soulevé des soupçons concernant l’engagement d’un chaman dans le comité de campagne de Yoon Suk-yeol, vraisemblablement sur les recommandations de sa femme.Le PPP a aussitôt dissous une équipe visée et placée sous l’autorité du comité, même si le chaman en question n’a jamais exercé son influence, selon le parti. Et son prétendant à la Maison bleue a poursuivi son déplacement sur le terrain. Yoon a rencontré aujourd’hui des assistants de service social et leur a promis d’améliorer leurs conditions de travail.De son côté, Sim Sang-jung du Parti de la justice, qui a repris sa campagne après quelques jours de réflexion, a montré sa détermination à prendre un nouveau départ. Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a continué de convaincre les personnalités de prendre position pour lui.