Le soleil a illuminé l’ensemble du territoire aujourd’hui. De rares nuages ont survolé la pointe sud-ouest ainsi que l’île méridionale de Jeju dans la matinée. Les zones limitrophes à la frontière intercoréenne ont également eu le droit à ces perturbations dans l’après-midi. Il a neigé tout au long de la journée sur les îlots Dokdo.Le temps était froid et sec. Les températures sont sensiblement les même qu’hier. Ca matin, Séoul a de nouveau enregistré -10°C, de même à Andong et à Suwon. Il a également fait -9°C à Daejeon ainsi que -5°C à Gwangju et à Busan. Dans l’après-midi, le thermomètre a repassé la barre des 0°C sur tout le pays. La maximale pour Jeju avec 10°C.