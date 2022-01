Tirs de missiles de Pyongyang : Washington réclame à nouveau la convocation du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont demandé hier une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies afin de répondre aux lancements de missiles répétés de la Corée du Nord. Cette nouvelle provient d’un diplomate anonyme, selon l’AFP.Le Royaume Uni, la France, l’Irlande, le Mexique et l’Albanie ont participé à cette réclamation. Le rassemblement aura lieu jeudi à huis clos. L'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré au journal Washington Post que son pays continuerait à augmenter la pression auprès du royaume ermite.La convocation du conseil onusien fait suite à la série de tirs du pays communiste depuis le début de l’année. Lundi dernier, celui-ci a lancé deux projectiles présumés être une version nord-coréenne du système ATACMS, appelé KN-24, depuis l'aéroport de Sunan à Pyongyang. Trois jours plus tôt, il a tiré deux KN-23 depuis un train. Le 5 et le 11 janvier derniers, des missiles balistiques prétendus être de type hypersonique ont déjà été testés.Les USA avaient réclamé l’ouverture du Conseil de sécurité de l’Onu après le deuxième lancement de l’année. Le 10 janvier, Washington a dénoncé le mouvement du régime de Kim Jong-un, et l’a appelé à arrêter ses provocations, dans un communiqué conjoint publié avec l’Albanie, le Royaume-Uni, la France, l’Irlande et le Japon.Le pays de l’Oncle Sam projette de faire ajouter les personnes et les associations nord-coréennes sanctionnées par son département du Trésor à la liste des mesures restrictives de l’Onu.