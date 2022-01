Météo : neige abondante, jusqu’à 20 cm dans la région de Yeongdong

Photo : YONHAP News

Le contraste entre hier et aujourd’hui est flagrant. La neige est fortement tombée dans le Nord et le centre du pays du Matin clair ce mercredi matin.Météo Corée prévoit 1 à 3 cm de neige dans le Sud-ouest, 1 à 7 cm dans la zone métropolitaine ainsi que dans la partie ouest de la province de Gangwon. Les flocons sont très abondants de l’autre côté de la chaîne montagneuse Daegwallyeong. Jusqu’à 20 cm sont attendus à Yeongdong, région habituée à ces conditions météorologiques. Ce phénomène s'explique par le fait que les nuages, créés au-dessus de la mer de l'Est et poussés par le puissant vent venu de l'Est, se heurtent aux montagnes, renforçant ainsi encore plus les chutes de neige.Par ailleurs, ce matin, malgré la neige, les températures sont légèrement moins froides que celles des deux derniers jours. Séoul, Jeonju et Daegu enregistrent -7°C. Il fait -5°C à Gwangju et à Yeosu, tous deux dans le Sud. Le mercure descend tout de même à -10°C à Andong.Dans l’après-midi, quasiment toutes les villes verront leur thermomètre repasser les 0°C. Seules la capitale, la ville de Chuncheon et l’île de Baengnyeong près de la Corée du Nord, resteront dans le négatif, à -1°C exactement.Ces fortes chutes de neige devraient s’arrêter dans la soirée.