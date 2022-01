Moon Jae-in rencontre le prince héritier saoudien

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu hier avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salmane à Riyad. Le président de la République est en visite en Arabie Saoudite, dans le cadre de sa tournée au Moyen Orient. Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Séoul et Riyad.Le locataire de la Maison bleue a profité de cette rencontre pour souligner que la Corée du Sud serait le meilleur partenaire dans les projets de construction de la centrale nucléaire de l’Arabie Saoudite grâce à ses techniques de haut niveau.Le président Moon a également fait la promotion de l’excellence de l’arsenal sud-coréen à ce pays du Golf qui est le premier importateur mondial d’armement. Selon la Cheongwadae, Séoul compte coopérer pour la production des armes sur place à travers le transfert de techniques au-delà d’une simple exportation. Il y a trois jours, il a signé un contrat de vente d’armes dont le montant s’élève à 3,5 milliards de dollars.Lors de l’entretien avec les personnalités économiques locales, le numéro un sud-coréen a proposé trois thèmes de l’échange bilatéral : l’économie hydrogène, la ville du futur et la santé. Et d’ajouter que les deux gouvernements ne ménageront pas leur soutien pour la collaboration des entreprises.Cet après-midi, Moon doit rencontrer le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour annoncer la reprise des négociations sur l’accord de libre-échange entre la Corée du Sud et cette entité, avant de s’envoler en Egypte.Par ailleurs, Séoul et Riyad prévoient de fonder une coentreprise de forge et de fonderie dans le complexe industriel maritime King Salman en Arabie Saoudite. Un projet d’une ampleur de 940 millions de dollars. Le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur a conclu un mémorandum d’entente en la matière lors d’un conseil de la Vision 2030.