Blocage d’Internet : le gouvernement change de critère d’indemnisation des usagers

Photo : YONHAP News

La Commission du commerce équitable a décidé de modifier, avant la fin de cette année, les critères de recommandation d’indemnisation des usagers en cas de blocage d’accès à Internet à haut débit. C’est une première en dix ans.Il s’agit des recommandations visant à aider la résolution des différends entre les consommateurs et les opérateurs du secteur.Selon ces documents, concernant les fournisseurs d’accès à Internet, les usagers peuvent réclamer une compensation financière lorsqu’ils ont subi des dégâts dus à la suspension ou au blocage du service durant plus de trois heures d’affilée ou pendant un total de 12 heures en un mois.Quant aux opérateurs de télécommunication, ils peuvent engager cette procédure lorsque le service a été interrompu pendant trois heures de suite ou durant six heures en un mois.Parallèlement à cela, la commission est en train d’examiner les statuts des trois opérateurs majeurs du pays, à savoir SK Telecom, KT et LG U+, pour savoir si leurs clauses sur l’indemnisation ne contiennent pas de passages inéquitables vis-à-vis des usagers.