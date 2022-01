YouTube : publication de 10 vidéos sur les patrimoines culturels coréens comparés à leurs équivalents étrangers

Photo : YONHAP News

Dix vidéos dans lesquelles on présente les principaux patrimoines culturels et naturels de la Corée du Sud en les comparant avec leurs équivalents dans d'autres nations sont désormais disponibles sur YouTube.Il s’agit d'une initiative de l’Administration du patrimoine culturel et la Voluntary Agency Network of Korea (Vank), une organisation réunissant des volontaires chargés de promouvoir la beauté du pays du Matin clair dans le monde entier, par le biais d’email ou d’autres activités en ligne.Par exemple, on explique les points de divergence et de convergence entre le palais de Changdeokgung et le château de Versailles, les dolmens de Gangwha et Stonehenge au Royaume Uni, ou encore la Grotte de Seokgulam et celle d’Ajanta en Inde, entre autres.Vank envisage d’inciter ses membres à les utiliser activement dans leur mission afin de promouvoir la Corée du Sud.