Les ministres sud-coréen et américain du Commerce échangent sur l’IPEF

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont reconfirmé leur volonté de consolider leur partenariat stratégique sur de nouveaux enjeux commerciaux tels que les chaînes d’approvisionnement, les nouvelles technologies, l’écosystème numérique et la promotion des échanges commerciaux.Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur et son homologue américaine en ont fait part au cours d’une visioconférence tenu ce matin. Katherine Tai a notamment souligné l’importance de la coopération régionale dans le cadre économique de l’Indopacifique (IPEF), proposé par l’administration Biden en octobre dernier, lors du sommet de l’Asie de l’Est. De l’avis des observateurs, il s’agirait de facto d’un front économique destiné à contrebalancer la Chine.De son côté, Yeo Han-koo s’est contenté de lui proposer d’en discuter une fois le contenu de cette initiative concrétisé, tout en renouvelant la position de base de Séoul selon laquelle l’élargissement de la collaboration économique dans la région en se basant sur le renforcement du partenariat commercial stratégique bilatéral serait nécessaire.Le représentant sud-coréen projette de se rendre à Washington mardi prochain pour une semaine avant de rencontrer différents responsables du gouvernement, du Congrès et des entreprises américaines.