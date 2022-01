Séoul et Washington échangent sur les récents tirs de missiles de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et américain se sont entretenus, au téléphone, sur les derniers lancements de missiles nord-coréens et sur la dénucléarisation de la péninsule. C’est ce qu’a annoncé hier le département d’État américain dans un communiqué publié au nom de son porte-parole Ned Price.Lors de cet entretien téléphonique, Choi Jong-kun et Wendy Sherman ont réaffirmé l'importance de l'alliance entre les deux pays notamment pour relever les défis mondiaux du XXIe siècle.Sur le dossier nord-coréen, la secrétaire d'État adjointe américaine a condamné les récents tirs de missiles balistiques du pays communiste en les qualifiant de « violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », en discutant de la poursuite des efforts conjoints pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule.La diplomate américaine en a également profité pour exprimer sa préoccupation à l’égard de la violence brutale de la junte militaire birmane à l'encontre de son peuple et de l'arrestation, de la condamnation et de la sentence injustes d'Aung San Suu Kyi.Enfin, Wendy Sherman a réitéré le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échangeant sur les efforts visant à dissuader la Russie de toute nouvelle action militaire ou autre mouvement agressif.