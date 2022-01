Trois adultes sud-coréens sur dix poursuivent une formation à vie

Photo : YONHAP News

Environ trois adultes sud-coréens sur dix poursuivraient une formation à vie, soit dans un institut privé, soit à l’université.C’est ce qu’on apprend aujourd’hui d’une enquête conjointement mené l’année dernière auprès de 9 905 adultes et de 4 493 établissements par le ministère de l’Education et l’Institut de développement d’éducation de Corée (Kedi).Sur fond de propagation de la pandémie, 30,7 % des sondés ont répondu assister à au moins un cours, soit un recul de 9,3 points par rapport à l’année dernière. Et le Le nombre de programmes proposés par les établissements concernés a également chuté de 20 % d’un peu plus de 280 000 à 225 000 en un an. Et parmi eux, ceux qui se sont déroulés en ligne représentent 56,8 % du total.Par thème, 40 % des cours suivis portent sur l’amélioration des capacités professionnelles, 25,5 % sur l’art et la culture, 24 % sur la science humaine et 10,1 % pour compléter leur niveau d’études.