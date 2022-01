Six vols hebdomadaires reliant la Corée du Sud et la Suisse seront disponibles à partir de 2024

Photo : YONHAP News

A partir de 2024, la fréquence des lignes hebdomadaires reliant la Corée du Sud et la Suisse sera augmentée de trois par pays, actuellement à six.Le ministère sud-coréen des Transports et de l’Aménagement du territoire a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord aérien en ce sens avec son homologue suisse à l’issue des négociations, qui se sont déroulées entre le 17 et le 18 janvier, à Zurich en Suisse.Séoul et Berne ont également décidé de lever la restriction du nombre de compagnies aériennes autorisées à exploiter ces vols. Depuis la signature de leur accord dans ce domaine en novembre 1976, seul un opérateur de chaque pays en avait le droit.Ainsi, une autre compagnie sud-coréenne rejoindra Korean Air, qui dessert actuellement cette ligne, et proposera également des vols entre la Corée du Sud et la Suisse.