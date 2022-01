La Corée du Nord accorde une grâce d'envergure

Photo : YONHAP News

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord, la KCNA, a annoncé aujourd'hui qu’une grâce sera accordée à l'occasion du 110e anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du régime, et du 80e anniversaire de son fils Kim Jong-il. Ces deux dates tombent le 15 avril et le 16 février respectivement.Le décret en ce sens a été rendu public jeudi dernier et sera exécuté le 30 janvier. Il s'agit de la première clémence depuis août 2020, à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.L’ordonnance, relayée par la KCNA, a mis en avant l'amour de son peuple par le jeune dirigeant Kim Jong-un. Il a en effet souligné que la prochaine grâce donnait même aux coupables du pays la chance de retourner à la vie normale. Et d'ajouter que ce système gratifiant accroît la confiance de la population envers les hommes au pouvoir ainsi que l'unité nationale.Par ailleurs, le texte officiel a indiqué que le leadership proche du peuple de Kim Jong-un permettait la réalisation des politiques tournées vers les habitants du pays.De nombreux événements sont prévus d'ailleurs cette année au nord du 38e parallèle pour fêter ces anniversaires.