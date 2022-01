Manifestation du « mercredi » : aucun heurt avec les activistes conservateurs

Photo : YONHAP News

La manifestation du « mercredi » s'est tenue hier comme tous les mercredis, près de l’ancien site de l’ambassade du Japon à Séoul afin de réclamer les excuses de Tokyo à l’égard des victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale.Il s'agit de la première depuis vendredi dernier où la Commission nationale des droits de l'Homme avait demandé à la police de protéger ce rassemblement hebdomadaire.Les militants conservateurs anti-wianbu se sont rassemblés comme à leur habitude, mais sans heurts avec les associations de soutien aux anciennes « femmes de réconforts ».Lors de cette 1 527e édition, Lee Na-young, présidente du Conseil coréen pour la justice et la mémoire, chargée de défendre la cause de ces malheureuses victimes du joug nippon, s'est félicitée de la recommandation de la Commission, avant de demander à la police du quartier de bloquer toute manifestation organisée pour empêcher les rassemblements défendant la cause des wianbu.Effectivement, les forces de l’ordre avaient déployé hier son effectif entre les manifestants du mercredi et les militants conservateurs, pour séparer physiquement les deux mobilisations. Elle a également averti que tout acte de diffamation était passible de sanctions pénales.Pour rappel: les anti-femmes de réconfort réservaient à l’avance le lieu de la manifestation du mercredi depuis novembre dernier pour l'entraver. La Commission nationale des droits de l'Homme a préconisé, le 14 janvier, à la police de protéger activement le mouvement le plus ancien du monde qui dénonce des crimes inhumains.