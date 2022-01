Gregory Meeks dénonce les tirs de missiles répétés de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine a condamné la multiplication des tirs de missiles par la Corée du Nord en ce début d’année.Dans un communiqué publié hier, Gregory Meeks a martelé que ces lancements constituaient non seulement une violation du droit international, mais aussi déstabilisaient la sécurité régionale.L’élu démocrate a également affirmé que l’Etat communiste devrait renoncer à ses ambitions nucléaires et arrêter immédiatement ses actes de provocation, qui ne font que perturber le chemin vers la paix dans la péninsule. Et de recommander à l’administration Biden et au gouvernement sud-coréen de mener une politique d’engagement afin de ramener Pyongyang à la table des négociations.Le député a de nouveau assuré son soutien à la fin officielle de la guerre de Corée, proposée par le président Moon Jae-in, tout en soulignant qu’une telle déclaration n’a pourtant aucun sens, si le Nord ne veut pas reprendre le dialogue, qu’il ne fait pas avancer le processus de sa dénucléarisation et qu’il continue à menacer la sécurité des alliés des Etats-Unis et de la région.