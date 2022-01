Séoul se lance dans la lutte contre le changement climatique

Photo : KBS News

La ville de Séoul a annoncé aujourd'hui son plan directeur quinquennal contre le changement climatique dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone 2050.Selon la municipalité, 10 000 milliards de wons, soit environ 7,4 milliards d'euros, seront injectés pour créer, d'ici 2026, 70 000 emplois, un effet incitatif sur la production à hauteur de 20 000 milliards de wons et celui sur la valeur ajoutée de 8 000 milliards de wons.L'initiative de la capitale se compose de cinq domaines : bâtiment, transport, espace vert, dérèglement climatique ainsi que participation des citoyens.La priorité sera donnée aux bâtiments et transports, qui représentent 88 % des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2026, un million de logements, foyers, et établissements deviendront des bâtiments bas carbone, grâce aux travaux d'amélioration de l'isolation thermique.A partir de l'an prochain, toute construction dont la superficie dépasse 100 000 m² devra être conçue selon les normes « Bâtiment à énergie zéro » (ZEB). Ces règlementations seront également appliquées à tous les immeubles publics à partir de 2024, et aux plus de 1 000 m² dès 2025.De son côté, la part des énergies renouvelables devrait passer de 4,2 % actuellement à 12,6 % en 2026 et à 21 % en 2030.Pour réduire les émissions polluantes dans le domaine des transports, le nombre de bornes de rechargement pour véhicules électriques sera multiplié par dix, soit 220 000 unités. La distribution de ce type d'automobile sera elle aussi renforcée : une voiture sur dix sera électrique tout comme la moitié du parc de bus et 20 % des taxis. 181 km de pistes cyclables seront installées sur des grands boulevards.Le béton et l'asphalte seront remplacés par de l'eau, de la terre, et par l'aménagement de 31 millions de m² d'espace vert et la restauration écologique des cours d'eau urbains.Afin de promouvoir la participation civique, l'usage des produits jetables sera très limité, voire interdit, dans les cafés, les restaurants et les commerces qui offrent le service de livraison.