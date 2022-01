Photo : KBS News

Après 14 mois consécutifs de hausse, les prix à la production ont observé un repli le mois dernier, sous l’effet de la baisse des cours du pétrole sur le marché international.D’après les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), en décembre, leur indice, dit IPP, s’est établi à un niveau quasi-identique à celui du mois précédent, à 113,22. Cependant, il a grimpé de 9 % par rapport à il y a un an.Dans le détail, les cours des produits agricoles, d’élevage et halieutiques ont grimpé de 2,6 % en un mois et les tarifs de l’électricité, du gaz, de l’eau et du ramassage des ordures ménagères de 1,6 %. A contrario, les prix du charbon, des produits pétrochimiques ont reculé de 0,6 %.