Billboard Hot 100 : « My Universe » dans le classement pour la 16e semaine d'affilée

Photo : YONHAP News

« My Universe » de BTS et Coldplay se trouve pour la 16e semaine consécutive dans le classement du Billboard Hot 100, qui liste les 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis, positionnée à la 94e place.Le morceau, sorti le 24 septembre dernier, s'est également classé au 13e rang à l'Adult Pop Airplay, au 10e au Canadian Hot AC, au 36e au Canada CHR/TOP, au 38e au Canadian Digital Song Sales ainsi qu’au 38e au Canadian Hot 100.Qui plus est, le septuor sud-coréen compte quatre titres dans la liste du Billboard Global 200 sélectionnée en termes de téléchargements et de ventes réalisés dans plus de 200 pays. « My Universe » s'est ainsi classé à la 30e place, « Butter » à la 45e, « Dynamite » à la 68e et « Permission to Dance » à la 128e. Elles sont à la 16e, 26e, 37e et 74e, respectivement, dans le palmarès du Billboard Global qui exclu les Etats-Unis.Ce n'est pas tout. Le quatrième album de BTS, « Map of the Soul : 7 », sorti en février 2021, s'est maintenu dans le Billboard 200 pour la 93e semaine de suite, occupant le 166e rang. Il s'est d'ailleurs classé à la 32e place du Top Album Sales et à la 2e du World Album.