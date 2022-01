Corée du Nord : Séoul scrute avec vigilance l’évolution de la situation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud réagit à la possibilité pour sa voisine du Nord de mettre un terme à son moratoire sur les tests nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).Un responsable de son ministère de la Réunification a affirmé aujourd’hui que le gouvernement continuait à faire preuve de vigilance et à observer de très près les moindres mouvements au nord du 38e parallèle afin de parer à l’éventualité d’une nouvelle escalade de la situation.L’officiel a de nouveau exhorté Pyongyang à renouer les négociations, soulignant que « le dialogue et la diplomatie sont les seuls moyens d’avancer vers la paix, au lieu de pédaler en arrière, dans le sens des tensions entre les deux camps ».Sur la possibilité que le régime communiste passe à l’action pour recommencer ses essais nucléaires et d’ICBM, le responsable a éludé la question. Il s’est borné à dire ne pas vouloir anticiper les intentions du régime de Kim Jong-un et les mesures que celui-ci prendra prochainement.Interrogé sur la question de savoir si la proposition sud-coréenne de clore officiellement la guerre de Corée est toujours valable dans ce contexte, il y a répondu par l’affirmative. Et d’ajouter que Séoul poursuivra parallèlement ses efforts pour discuter, avec les pays concernés, des mesures à mettre en place pour gérer, de façon stable, la situation sur la péninsule.Le même responsable a par ailleurs indiqué que la circulation de trains de fret, reprise le 16 janvier entre la ville chinoise de Dandong et celle nord-coréenne de Sinuiju, se poursuivait toujours.