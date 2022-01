COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse au-dessus de 6 000

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait deux ans, jour pour jour, que le premier cas de COVID-19 de la Corée du Sud a été détecté. Depuis, le pays comptabilise environ 712 000 contaminations, dont près de 6 400 décès. Et plus de 85 % des habitants ont reçu deux injections de vaccin et 47,2 % une dose de rappel.S’agissant du bilan quotidien, 6 603 infections supplémentaires ont été répertoriées en l’espace de 24 heures, soit environ 2 400 de plus qu’une semaine plus tôt. Et c’est la première fois en 27 jours que le chiffre repasse au-dessus de 6 000.Ce qui est plutôt rassurant, c’est que le nombre de patients victimes de formes graves a reculé de 44, désormais à 488 individus. Et 28 morts supplémentaires ont été recensés, portant à 0,91 % le taux de létalité.Les autorités sanitaires estiment que demain, plus de 7 000 cas seront enregistrés et que le variant Omicron sera majoritaire dans le courant de la semaine à travers le pays. Si tel est le cas, elles réajusteront leur système de lutte contre l’épidémie. Il s’agira de minimiser en premier lieu le nombre de malades atteints de formes sévères et de décès, au lieu de contrer la propagation du virus.Les centres d’accueil des patients dits légers recevront plutôt les seniors et ceux souffrant de comorbidités multiples qui ont contracté le coronavirus. La liste des établissements médicaux qui gèrent ceux qui se soignent à leur domicile s’allongera. Et les cliniques de proximité seront elles aussi autorisées à traiter les patients atteints du COVID-19.Autre piste envisagée, il s’agit cette fois de renforcer les capacités de tests PCR, jusqu’à 850 000 dépistages par jour, 100 000 de plus qu’actuellement. Même chose pour les tests antigéniques.