Lee Jae-myung promet un important budget à la culture, Yoon Suk-yeol des repas gratuits dans les écoles maternelles

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a rencontré aujourd’hui les gens du monde de la culture et des arts dans le cadre de sa campagne électorale. Le candidat du Minjoo, au pouvoir, à la présidentielle de mars leur a promis un revenu de base d’un million de wons par an et des logements sociaux. Dans le même temps, il s’est engagé à faire doubler les crédits alloués à leur filière pour les porter à 2,5 % du budget de l’Etat annuel.Interrogé sur l’éventuelle exemption de service militaire pour les sept membres du groupe BTS, Lee a répondu que la décision devrait être prise avec prudence, tout en reconnaissant leur contribution au rayonnement de la « hallyu », la culture coréenne à l’étranger.Yoon Suk-yeol, son adversaire numéro un, a de son côté promis des repas 100 % bio et gratuits dans les crèches et les écoles maternelles. Le postulant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a également donné sa parole de faire son maximum pour alléger la facture des frais vétérinaires des animaux de compagnie.L’ex-procureur général de Moon Jae-in a par ailleurs invité, hier soir, l’un de ses rivaux de la primaire, Hong Joon-pyo, à un dîner, qui a dégénéré en un nouveau conflit. La raison : le second a réclamé l’investiture de ses proches aux législatives partielles qui seront organisées le 9 mars en même temps que la présidentielle. Une demande à laquelle le premier a exprimé son déplaisir.Sim Sang-jung, candidate du Parti de la justice, a annoncé qu’elle réorganiserait le secrétariat de la Maison bleue pour que le chef de l’Etat dispose de moins de pouvoir qu’actuellement. Quant à Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, il a engagé l’ancien professeur de l’université de Yonsei à Séoul, Kim Dong-gil à la tête de son comité de patronage.