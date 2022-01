COVID-19 : la prescription de la pilule de traitement sera élargie aux personnes de 60 ans ou plus

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de baisser le plafond d’âge pour utiliser la pilule de traitement anti-COVID-19 à partir de 60 ans, alors que la prescription est réservée actuellement aux personnes âgées de 65 ans ou plus.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a présenté, ce matin, quelques mesures-clés consistant à réajuster le système de lutte contre la pandémie afin de mieux faire face à la propagation du variant Omicron.Tout d’abord, il s’agit d’élargir la catégorie d’âge éligible à la pilule contre le COVID-19 au-dessus de 60 ans. Ce médicament est fourni actuellement aux patients qui se soignent à leur domicile et dans les centres d’accueil des cas dits légers, mais son approvisionnement sera élargi aux Ehpad et aux hôpitaux entièrement dédiés aux maladies contagieuses.Un autre changement notable. Le test PCR sera réservé aux personnes à haut risque. En contrepartie, le test antigénique rapide qui rend possible l’autotest sera fourni aux centres de dépistage.Par ailleurs, dans quelques régions où le mutant Omicron poursuit son explosion fulgurante, les autorités sanitaires appliqueront le nouveau dispositif de dépistage et de traitement privilégiant les cliniques de quartier, ce avant de le généraliser à travers tout le pays après les premiers résultats. Selon le gouvernement, l’Omicron est devenu majoritaire dans les villes de Gwangju et Pyeongtaek, respectivement dans les provinces de Jeolla du Sud et de Gyeonggi.Une nouveauté. Afin de réduire l’arrivée des cas positifs depuis l’étranger, il sera obligatoire d’effectuer un test antigénique rapide en plus de l’actuel test PCR pour ceux qui se soumettent au confinement, après avoir foulé le territoire sud-coréen. Il a également été décidé de réduire la validité du justificatif d’exemption de la quarantaine à 14 jours contre un mois actuellement.Côté bilan, le nombre quotidien reste supérieur au seuil des 6 000 cas supplémentaires pour le deuxième jour consécutif. En 24 heures, le pays du Matin clair en a enregistré 6 769. Ce chiffre contient 287 cas d’origine importée. Il a également déploré 21 nouveaux décès, ce qui porte le nombre cumulé à 6 501 morts et le taux de létalité à 0,9 %. Quant au nombre de patients dans un état grave ou critique, il s’établit à 431, soit une baisse de 57 malades en un jour.Par ailleurs, la vaccination se poursuit. Plus de 277 000 personnes supplémentaires ont reçu leur troisième dose anti-COVID-19. Au total, 24,2 millions d’habitants ont effectué le rappel vaccinal, soit 47,7 % de toute la population et 84,3 % chez les 60 ans ou plus. Et quasiment 44 000 individus ont grossi les rangs de ceux qui ont eu leur deuxième dose. La part de ces derniers s’élève à 85,2 % de la population, à 92,9 % dans la catégorie des 12 ans ou plus, à 95,2 % pour ceux âgés de 18 ans ou plus, et à 95,2 % chez les 60 ans ou plus. Concernant la première injection, le taux de vaccination atteint 86,8 %.