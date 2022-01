Séoul et le Caire s’efforcent de faire aboutir les négociations sur les obusiers automoteurs K-9

Photo : YONHAP News

Arrivé hier au Caire, la capitale de l’Egypte, dernière étape de sa tournée dans trois pays du Moyen-Orient, le président de la République, Moon Jae-in, a été reçu par son homologue Abdel Fattah al-Sissi.Un sommet durant lequel les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs nations notamment en matière d’infrastructures de transport, de défense et d’armement. Ils n’ont pour autant pas réussi à annoncer de contrat de vente d'obusiers automoteurs K-9 sud-coréens au pays d’Afrique du Nord.Dans un communiqué de presse commun publié après leur tête-à-tête, Moon s’est montré confiant quant à l’aboutissement des négociations en ce sens, actuellement en cours. Et de préciser que lui et son homologue ont constaté leur convergence sur le fait que cet artillerie contribuera au renforcement des capacités de l’armée égyptienne et servira à la fois d’un exemple emblématique d’assistance mutuelle et de coexistence. Le locataire de la Cheongwadae a également évoqué leur promesse de faire des efforts communs pour obtenir un résultat positif.D’après un haut responsable de la Maison bleue, lors d’un déjeuner officiel organisé à l’issue de leur entrevue, les deux chefs d’Etat ont ordonné aux patrons de leurs agences compétentes respectives de lancer des négociations supplémentaires sur le sujet. Celles-ci ont aussitôt débuté.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a déclaré, dans une interview avec le média local, qu’au vue de la situation actuelle, l’instauration de la paix dans la péninsule ne semblait pas facile, expliquant que « le chemin allant dans ce sens n’est pas institutionnalisé ». Il aurait alors tenu compte des difficultés qu’il éprouve à clore officiellement la guerre de Corée. Le président Moon a néanmoins montré sa détermination à faire de son mieux jusqu’à la fin de son quinquennat, qui expirera en mai prochain. Il achève aujourd’hui son périple par un déplacement dans une usine dans laquelle est présente une entreprise sud-coréenne, avant de repartir pour Séoul.