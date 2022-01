Exportations : bond de 22 % sur les 20 premiers jours de l’année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses exportations enregistrer 34,4 milliards de dollars au cours des 20 premiers jours de janvier de cette année pour grimper de 22 % (6,22 milliards de dollars) en glissement annuel, d’après les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes.Une précision. L’année 2022 compte 15 jours ouvrables sur cette période, soit un demi jour de plus que l’année dernière. Cette variation étant corrigée, les exportations par jour ouvrable se sont établies à 2,3 milliards de dollars, soit une hausse de 18 % en un an.Cette belle performance est notamment attribuable aux électroménagers, aux semi-conducteurs, aux produits pétroliers et aux automobiles, dont les ventes à l’étranger ont gagné respectivement 105,4 %, 29,5 %, 84 % et 22,8 %. En revanche, les appareils de télécommunication mobile ont perdu 40,4 %.Par partenaire commercial, les expéditions vers la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne (UE) et le Vietnam ont progressé respectivement de 18,8 %, de 28 %, de 15,8 % et de 9,6 %.Sur la même période, les importations sud-coréennes ont atteint 40,1 milliards de dollars, soit une hausse de 38,4 % (11,11 milliards de dollars).Parmi les principaux produits importés, les achats de pétrole brut, de semi-conducteurs, de gaz et de produits pétroliers ont grimpé de 96 %, de 27,1 %, de 228,7 % et 85,7 %.Le document montre également l’accroissement des importations en provenance de la Chine (26,6 %), de l’UE (15,4 %), des Etats-Unis (46,9 %), du Japon (15,8 %), de l’Arabie Saoudite (174,5 %) et de l’Australie (97,3 %).Par ailleurs, la Corée du Sud a enregistré un déficit commercial de 5,6 milliards de dollars au cours des dix premiers jours de janvier, contre 734 millions de dollars sur la même période l’an dernier.