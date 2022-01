Séoul et le Caire entendent élargir leur coopération dans les industries de l’avenir

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Egypte ont signé cinq mémorandums d’entente portant sur le renforcement de leur coopération commerciale et industrielle, et ce à l’occasion d’une table ronde bilatérale consacrée aux affaires d’avenir et à l’écologie. Un événement organisé hier en marge de la visite officielle du président sud-coréen au Caire.Les participants à la réunion, parmi lesquels Moon Jae-in, des ministres et des patrons des entreprises publiques et privées des deux pays, sont convenus d’élargir la coopération entre leurs gouvernements et leurs firmes dans diverses filières allant de l’énergie renouvelable au transport respectueux de l’environnement.Pour concrétiser leur engagement, les cinq protocoles d’entente ont été conclus. Il s’agit notamment de partager les informations visant à doper les échanges commerciaux, d’investir dans les technologies liées au développement du microbus électrique, d’organiser les conférences consultatives en vue d’explorer des projets communs et de coopérer pour la transformation de l’eau de la mer en eau douce.Un responsable du ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie a expliqué que ces accords constituaient un tournant pour le pays du Matin clair d’étendre la sphère de collaboration aux secteurs d’avenir.Il a tenu à évoquer que l’Egypte joue le rôle de pont entre le Moyen-Orient et l’Afrique, voire l’Europe et que son industrie manufacturière représente près de 16 % du PIB. Sa « vision 2030 » a pour objectif d’assurer un développement durable. Le pays accueillera cette année la prochaine conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27).