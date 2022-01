Photo : YONHAP News

Le constructeur automobile sud-coréen Kia a annoncé, aujourd’hui, que son premier véhicule 100 % électrique EV6 a été sélectionné comme « la voiture de l’année » aux What Car Awards organisés par l’influent magazine britannique spécialisé dans l’automobile « What Car ? ».Cette cérémonie de récompense a vu le jour en 1978. Elle tient sa 45e édition cette année. Cet événement publie la liste des meilleurs modèles de voitures par catégories.Kia EV6 a remporté non seulement le titre de « la voiture de l’année », donc dans toutes catégories confondues, mais aussi celui du « SUV électrique de l’année ».