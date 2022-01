Ukraine : Séoul se penche sur la sécurité de ses ressortissants

Photo : YONHAP News

Séoul reste inquiet de la montée des tensions entre Kiev et Moscou, la Russie faisant planer la menace d’envahir l’Ukraine. Le gouvernement sud-coréen scrute alors de très près la situation dans ce pays d’Europe orientale et cherche à assurer la sécurité de ses ressortissants. Une annonce faite hier par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.Lors d’un point de presse, Choi Young-sam a détaillé que son ministère continuerait à faire le nécessaire en étroite communication avec la mission diplomatique à Kiev. L’ambassade aurait déjà commencé à réexaminer un plan de sécurité, en particulier les moyens de rejoindre en urgence ses 800 ressortissants sur place. Aucun d’entre eux n’est cependant en séjour près de la frontière avec la Russie.Le ministère a par ailleurs annoncé souhaiter qu’une porte de sortie diplomatique soit trouvée via les concertations en cours entre Washington et Moscou.